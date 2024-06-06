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Королева Британии не ответила Бриджит Макрон на попытку взять ее за руку

Бриджит Макрон и королева Великобритании Камилла&nbsp;
Бриджит Макрон и королева Великобритании Камилла  (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Королева Великобритании Камилла не ответила первой леди Франции Бриджит Макрон на попытку взять ее за руку на церемонии в Нормандии, сообщила Daily Mail.

Инцидент произошел при возложении венков к мемориалу британским военным, погибшим в Нормандии, в Вер-сюр-Мер.

После того как они поместили свои букеты и отступили, Макрон потянулась к королеве-консорту, но та замялась при этом жесте на несколько мгновений, неуверенно позволила француженке взять себя за руку в белой перчатке, но быстро отпустила. Затем они обе встали рядом перед мемориалом.

Букингемский дворец в разъяснении традиций приветствия королевских особ утверждает, что при встрече с королевой или членом королевской семьи «нет обязательных кодексов поведения», но «многие люди желают соблюдать традиции». Так, у мужчин это кивок головой, а женщины делают небольшой реверанс.

По данным Национальной академии этикета и протокола, инициировать самому рукопожатие с королевой абсолютно возбраняется.

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Великобритания Франция королева Камилла Паркер-Боулз Бриджит Макрон
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