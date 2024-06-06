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ПМЭФ-2024 ,  
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Близким пациентов в реанимации начнут рассылать СМС об их состоянии

Ракова: родным пациентов в реанимации начнут рассылать СМС об их состоянии
Сюжет
ПМЭФ-2024
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичи, чьи близкие находятся в реанимации, будут получать СМС с кратким описанием состояния здоровья пациента, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сегодня в пилотном проекте запускаем новый сервис, когда члену семьи больного, находящегося в реанимации, будет уходить ежедневно очень простая СМС, которая содержит всего несколько важных параметров состояния здоровья человека», — рассказала Ракова в интервью «РИА Новости».

В сообщении будет написано:

  • находится пациент в сознании или нет;
  • дышит самостоятельно или с помощью аппарата ИВЛ;
  • динамика положительная, отрицательная или без изменения.

Пилотный проект был запущен 6 июня в больнице в Коммунарке, в восьми реанимационных отделениях, уточнила заммэра.

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Фото:пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В 2022 году в нескольких московских клиниках внедрили цифровую систему оценки состояния пациентов, с помощью которой они делятся по определенному алгоритму на категории в зависимости от тяжести.

Медработник вносит в систему данные о состоянии поступившего, а «умные» алгоритмы их анализируют и определяют тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат: красный и оранжевый — тяжелый пациент, желтый — необходимо наблюдение, зеленый — стабильное состояние.

Теги
Анастасия Ракова пациенты реанимация СМС-рассылка ПМЭФ
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