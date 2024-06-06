Близким пациентов в реанимации начнут рассылать СМС об их состоянии
Москвичи, чьи близкие находятся в реанимации, будут получать СМС с кратким описанием состояния здоровья пациента, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Сегодня в пилотном проекте запускаем новый сервис, когда члену семьи больного, находящегося в реанимации, будет уходить ежедневно очень простая СМС, которая содержит всего несколько важных параметров состояния здоровья человека», — рассказала Ракова в интервью «РИА Новости».
В сообщении будет написано:
- находится пациент в сознании или нет;
- дышит самостоятельно или с помощью аппарата ИВЛ;
- динамика положительная, отрицательная или без изменения.
Пилотный проект был запущен 6 июня в больнице в Коммунарке, в восьми реанимационных отделениях, уточнила заммэра.
В 2022 году в нескольких московских клиниках внедрили цифровую систему оценки состояния пациентов, с помощью которой они делятся по определенному алгоритму на категории в зависимости от тяжести.
Медработник вносит в систему данные о состоянии поступившего, а «умные» алгоритмы их анализируют и определяют тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат: красный и оранжевый — тяжелый пациент, желтый — необходимо наблюдение, зеленый — стабильное состояние.