На Кубани водителя школьного автобуса осудили за показ порнографии детям
На Кубани водителя школьного автобуса отправили в колонию на семь лет за действия сексуального характера в отношении учеников, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.
«Подсудимый неоднократно демонстрировал несовершеннолетним видеоролики порнографического содержания, а также пересылал их школьницам посредством мессенджера», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю отметила, что суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.
Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 55-летнего жителя Успенского района, его признали виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратные действия, незаконное распространение порнографии.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на пять лет.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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