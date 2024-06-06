На Кубани водителя школьного автобуса осудили за показ порнографии детям

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

На Кубани водителя школьного автобуса отправили в колонию на семь лет за действия сексуального характера в отношении учеников, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

«Подсудимый неоднократно демонстрировал несовершеннолетним видеоролики порнографического содержания, а также пересылал их школьницам посредством мессенджера», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю отметила, что суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора.

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 55-летнего жителя Успенского района, его признали виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 2 ст. 135, п. «б» ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратные действия, незаконное распространение порнографии.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на пять лет.

Приговор в законную силу еще не вступил.