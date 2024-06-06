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ПМЭФ-2024 ,  
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Орешкин назвал условия для того, чтобы люди оставались в регионах

Сюжет
ПМЭФ-2024

Орешкин назвал условия для того, чтобы люди оставались в регионах
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Люди всегда будут переезжать, но, чтобы они оставались в каком-то регионе, там должны поддерживаться качество жизни и интерес, считает замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом он заявил на сессии «Россия»: вместе создаем будущее» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Для того чтобы люди оставались, приезжали в какой-то регион, нужно две базовые вещи: качество жизни в широком смысле — инфраструктура и так далее — и интерес — человек должен понимать, зачем он в этом городе живет, какие проекты реализует, чего добиваться, как самореализовывается», — сказал Орешкин.

По его словам, если в городе есть проекты, которые нужно реализовать, люди будут туда приезжать. «Не надо говорить «задержать отток», надо говорить «сформировать приток». Люди всегда будут переезжать, не надо никого задерживать. Кто-то себя реализует в этом городе, кто-то в другом городе», — заключил он.

Гендиректор выставки «Россия» на ВДНХ назвала дату ее закрытия
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Орешкин добавил, что мероприятия, подобные выставке «Россия», должны проходить не только в Москве, но и в других городах, поскольку они вдохновляют на решение задач.

Ранее гендиректор выставки «Россия» на территории ВДНХ Наталья Виртуозова сообщила, что она закроется 8 июля, но продолжит существование в формате Национального центра «Россия». «Эффект от выставки есть, и он значительный. И когда мы говорим про будущее, Национальный центр должен быть таким, чтобы эффект стал еще больше. Будем вместе, со всеми регионами, со всеми гражданами нашей страны это проектировать и претворять в жизнь», — сказал Орешкин.

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Максим Орешкин Выставка «Россия» регионы России работа
Максим Орешкин фото

Максим Орешкин

замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
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Гендиректор выставки «Россия» на ВДНХ назвала дату ее закрытия
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