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Политика ,  
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Балицкий раскрыл возможное название нового федерального округа России

Балицкий: новый федеральный округ в России могут назвать Новороссией
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Федеральный округ, который объединит четыре новых региона и Республику Крым, скорее всего, получит название Новороссия. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он рассказал о планах в ближайшее время создать новый округ, в который войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. Вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне, добавил Балицкий.

Отвечая на вопрос о возможном названии новой административной единицы, губернатор сказал: «Наверное, Новороссия».

Республика Крым и Севастополь в 2014–2016 годах были в составе Крымского федерального округа, а потом вошли в состав Южного федерального округа. Новые регионы пока официально не присоединяли к федеральным округам.

Балицкий анонсировал создание нового федерального округа
Политика
Евгений Балицкий

Сейчас в России есть Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский федеральные округа.

Крым вошел в состав России после референдума весной 2014 года. Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР присоединили по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.
 

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Теги
Евгений Балицкий округа Запорожская область Херсонская область ДНР ЛНР Крым название
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