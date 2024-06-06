Балицкий раскрыл возможное название нового федерального округа России

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Федеральный округ, который объединит четыре новых региона и Республику Крым, скорее всего, получит название Новороссия. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он рассказал о планах в ближайшее время создать новый округ, в который войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. Вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне, добавил Балицкий.

Отвечая на вопрос о возможном названии новой административной единицы, губернатор сказал: «Наверное, Новороссия».

Республика Крым и Севастополь в 2014–2016 годах были в составе Крымского федерального округа, а потом вошли в состав Южного федерального округа. Новые регионы пока официально не присоединяли к федеральным округам.

Сейчас в России есть Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Кавказский федеральные округа.

Крым вошел в состав России после референдума весной 2014 года. Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР присоединили по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года.

