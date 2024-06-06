Один из сыновей главы LVMH стал топ-менеджером Agache

Фредерик Арно (Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Фредерик Арно — один из пятерых детей главы LVMH Бернара Арно — стал исполнительным директором семейной холдинговой компании Financière Agache, передает Reuters.

29-летний Арно, который с января 2024-го возглавляет часовую компанию LVMH, заменит Николя Базира, а также будет входить в совет директоров в качестве представителя Agache.

LVMH со штаб-квартирой в Париже — крупнейший в мире конгломерат предметов роскоши, объединивший более 70 брендов, от Tiffany & Co. до Christian Dior и производителя шампанского Dom Perignon. Financiere Agache владеет 96% компании Christian Dior, которой принадлежит 42% акций LVMH.

В апреле Financial Times сообщила, что глава LVMH готовится передать ключевые посты в корпорации своим детям, чтобы застраховать семейное дело от потенциальных потрясений. По данным газеты, наследников готовили к руководству бизнесом с раннего детства, они работают в конгломерате с наставниками из топ-менеджеров. Кандидатами на места в совете директоров LVMH, писала FT, были выдвинуты 32-летний Александр и 29-летний Фредерик Арно.

Все пятеро детей Арно работают в LVMH. В июле 2022 года миллиардер предложил реорганизовать свою холдинговую компанию Agache, чтобы предоставить им равные доли участия, сообщил Forbes. В рамках созданной структуры все члены семьи Арно имеют равное право голоса и при принятии стратегических решений должны быть единодушны.