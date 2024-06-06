Рабочий упал с крыши склада Wildberries в подмосковном Коледино

Рабочий погиб при падении с крыши склада Wildberries в Коледино

Фото: Никита Попов / РБК

Один рабочий погиб после падения с крыши склада Wildberries в деревне Коледино в Московской области, сообщила РБК пресс-служба компании.

Погибший был сотрудником подрядной организации, которая проводила работы по укреплению кровли складского комплекса. «Один из исполнителей подрядчика при выполнении работ, предположительно, не соблюдал технику безопасности, что привело к летальному исходу», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

В связи с произошедшим была создана комиссия по выяснению обстоятельств случившегося, ведется активная работа по расследованию инцидента, добавили там.

29-летний разнорабочий компании-подрядчика, который ремонтировал крышу склада, работал без страховки, в какой-то момент он сорвался и упал, писал телеграм-канал Shot. Мужчина умер на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. После случившегося склад не работал около шести часов, сообщили Shot очевидцы.