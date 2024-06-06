Песков назвал талант условием показа Путину западных карикатур на него

Песков: президенту показывают только талантливые карикатуры на него, но их мало

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президенту России Владимиру Путину показывают талантливые карикатуры на него, которые публикуют в западных СМИ. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очень много однотипных и мало талантливых [карикатур]. Талантливые обязательно показываем», — сказал Песков на брифинге (цитата по ТАСС).

Накануне на встрече с иностранными журналистами Путина спросили, как он относится к тому, что на карикатурах в западной прессе его изображают в образе злодея или монстра. «Так и есть, правильно они рисуют, пусть боятся», — сказал Путин.

По его словам, Песков не показывал ему такие карикатуры. «Видимо, бережет мое настроение», — предположил президент. Он добавил, что у него нет времени на просмотр подобных «пропагандистских материалов».