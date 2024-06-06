ЦБ Турции задумался о введении банкнот номиналом 500 и 1000 лир

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Центробанк Турции изучает вопрос возможного введения в обращение денежных купюр номиналом 500 и 1000 лир. Об этом сообщил глава регулятора Фатих Карахан, передает Mynet.

По его словам, подразделения ЦБ проводят «технический анализ». «Когда решение будет принято, оно будет доведено до сведения общественности», — заверил Карахан.

В настоящее время самой крупной в Турции является купюра номиналом 200 лир (около $6,2 по актуальному курсу ЦБ). Когда эта банкнота была введена в обращение в январе 2009 года, 200 лир стоили $131.

Дискуссии о необходимости введения в оборот банкноты номиналом 500 лир идут на фоне роста инфляции в Турции, пишет Medyascope. По последним данным, годовая инфляция достигла 75,5%.

Бывший заместитель министра финансов Ферхат Эмиль отметил, что по мере роста цен банкноты небольшого номинала затрудняют операции с наличными деньгами при покупках. Он подчеркнул, что есть практическая причина печатать купюры большого номинала.

«Увеличение номинала является наиболее важным показателем и официальным признанием инфляции. Это адаптация к высокой инфляции. <...> Теперь люди могут купить то, что раньше стоило 200 лир, за минимум 500 лир», — сказал он.