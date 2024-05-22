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Общество ,  
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В Екатеринбурге загорелся трамвай с пассажирами. Видео

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет загорелся трамвай с пассажирами

В Екатеринбурге загорелся трамвай с пассажирами. Видео
Video

В Екатеринбурге в микрорайоне Вторчермет загорелся трамвай, сообщает пресс-служба городской администрации.

Инцидент произошел около 7:30 по местному времени (5:30 мск) на остановке «Переулок Рижский». Из-за пожара трамваи маршрутов № 1, 9, 14, 15, 17, которые следуют по улицам Титова и Ферганская, поехали в объезд. Спустя полтора часа движение восстановили — загоревшийся состав увезли в депо.

По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания силового кабеля (600 В), который расположен между крышей и потолком в средней части вагона, сообщает портал Е1.

ТАСС со ссылкой на главное управление МВД по Екатеринбургу пишет, что огонь охватил 20 кв. м. Из трамвая эвакуировались 30 человек, один из них пострадал.

В Петербурге загорелся трамвай
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В конце апреля трамвай загорелся на путях в Невском районе Санкт-Петербурга. Возгорание возникло на крыше — загорелся ящик с электрооборудованием, уточнили в МЧС. Никто не пострадал.

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