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На севере Москвы эвакуировали людей из затопленного после ливня автобуса

В Нововладыкинском проезде на северо-востоке Москвы во время дождя затопило рейсовый автобус, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы столицы.

«Из-за ливня рейсовый автобус сильно подтопило, пассажиров пришлось эвакуировать — всего 15 человек», — цитирует агентство собеседника.

О затоплении автобуса на севере города также сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная». Пассажиры рассказали, что автобус и машины рядом затопило, они ждали помощи на крыше транспортного средства.

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

5 июня МЧС Москвы сообщило о ливне и грозе в столице в период с 14:00 по 22:00 мск. По данным ведомства, ветер усилился до 17 м/с. Позднее спасатели продлили предупреждение о сильном дожде до утра 6 июня.

По данным комплекса городского хозяйства столицы, вечером 5 июня менее чем за час в отдельных районах на востоке и юго-востоке города выпало более 20% месячной нормы осадков.

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