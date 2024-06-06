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Мужчина погиб в результате падения под поезд на станции метро «Тверская»

В центре Замоскворецкой линии метро Москвы на два часа увеличили интервалы между поездами и ограничили движение из-за человека на путях, сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы в телеграм-канале.

«На Замоскворецкой линии (2) нет движения от «Автозаводской» до «Белорусской», — написали в ведомстве. В 22:30 мск движение на всей «зеленой» ветке восстановили.

На станции метро «Тверская» (находится на Замоскворецкой линии — РБК) под прибывающий поезд упал человек, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления. Пассажир погиб, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента, отметили в ведомстве.

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31 мая на Сокольнической линии московского метро было прервано движение поездов. Причиной остановки стала техническая неисправность, сообщили в Департаменте транспорта. Неполадки оперативно ликвидировали, добавили в ведомстве. «Известия» и «112» назвали причиной аварии отлетевшую в токоприемник деталь. 

В результате ЧП никто не пострадал, пассажиры самостоятельно вышли на платформу станции из туннеля. Всего на станции «Спортивная» в связи с ЧП эвакуировали более 170 пассажиров.

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