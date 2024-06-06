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При столкновении поездов в Чехии погибли четыре человека

При столкновении поездов в Чехии погибли четыре человека, десятки пострадали

В результате столкновения экспресса и грузового поезда рядом с чешским городом Пардубице погибли четыре человека, еще десятки пострадали. Об этом сообщает газета Hospodářské noviny со ссылкой на данные оперативных служб.

Поезда столкнулись лоб в лоб на большой скорости. Поезд-экспресс сошел с рельсов и перевернулся, первый вагон грузового состава также получил повреждения. Движение на участке аварии заблокировали до утра 6 июня.

Причиной аварии мог стать проезд скоростного поезда RegioJet, который проигнорировал знак об остановке, сообщил газете на условиях анонимности один из врачей больницы в Пардубице. Эту информацию изданию также подтвердил близкий к расследованию источник.

На месте работают восемь бригад скорой помощи и 36 спасателей, сообщает портал Aktuálně.

Экспресс-поезд следовал из Праги в город Кошице в Словении, в нем ехали около 300 пассажиров.

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