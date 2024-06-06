При столкновении поездов в Чехии погибли четыре человека
В результате столкновения экспресса и грузового поезда рядом с чешским городом Пардубице погибли четыре человека, еще десятки пострадали. Об этом сообщает газета Hospodářské noviny со ссылкой на данные оперативных служб.
Поезда столкнулись лоб в лоб на большой скорости. Поезд-экспресс сошел с рельсов и перевернулся, первый вагон грузового состава также получил повреждения. Движение на участке аварии заблокировали до утра 6 июня.
Причиной аварии мог стать проезд скоростного поезда RegioJet, который проигнорировал знак об остановке, сообщил газете на условиях анонимности один из врачей больницы в Пардубице. Эту информацию изданию также подтвердил близкий к расследованию источник.
На месте работают восемь бригад скорой помощи и 36 спасателей, сообщает портал Aktuálně.
Экспресс-поезд следовал из Праги в город Кошице в Словении, в нем ехали около 300 пассажиров.
В начале мая в Буэнос-Айресе пассажирский поезд столкнулся с ремонтным, в результате пострадали 90 человек. 30 раненых госпитализировали, двоих из них с травмами головы эвакуировали с помощью вертолета. Очевидцы сообщили, что из-за аварии произошли взрыв и утечка топлива.
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