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Рост реальных зарплат в России в марте ускорился до 12,9%

Росстат: рост реальных зарплат в России в марте ускорился до 12,9%

Рост реальной заработной платы в России в марте 2024 года ускорился до 12,9%, сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны. В феврале рост показателя составил 10,8%, в январе — 8,5%.

Реальная заработная плата — средняя начисленная зарплата, скорректированная по уровню инфляции.

Всего за 2023 год реальный размер средней зарплаты увеличился на 7,8%. В 2022 году показатель составил 0,3%.

Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении в марте 2024 года увеличилась на 21,6% по сравнению с 2023 годом и составила 87740 руб. В феврале 2024 года рост средней зарплаты составил 19,3%.

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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

Кроме того, по данным Росстата, в марте задолженность по зарплате в российских организациях из-за нехватки средств снизилась на 100 млн руб. К 1 апреля 2024 года этот показатель составляет 312 млн руб. В 84 российских субъектах зафиксировали отсутствие задолженности по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджета.

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Зарплаты рост зарплат Россия
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