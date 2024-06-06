Росстат: рост реальных зарплат в России в марте ускорился до 12,9%

Рост реальных зарплат в России в марте ускорился до 12,9%

Рост реальной заработной платы в России в марте 2024 года ускорился до 12,9%, сообщает Росстат в докладе о социально-экономическом положении страны. В феврале рост показателя составил 10,8%, в январе — 8,5%.

Реальная заработная плата — средняя начисленная зарплата, скорректированная по уровню инфляции.

Всего за 2023 год реальный размер средней зарплаты увеличился на 7,8%. В 2022 году показатель составил 0,3%.

Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении в марте 2024 года увеличилась на 21,6% по сравнению с 2023 годом и составила 87740 руб. В феврале 2024 года рост средней зарплаты составил 19,3%.

Кроме того, по данным Росстата, в марте задолженность по зарплате в российских организациях из-за нехватки средств снизилась на 100 млн руб. К 1 апреля 2024 года этот показатель составляет 312 млн руб. В 84 российских субъектах зафиксировали отсутствие задолженности по зарплатам из-за несвоевременного получения средств из бюджета.