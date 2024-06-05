Миллер показал Путину проект задуманного Петром I обелиска

Миллер показал Путину макет столпа, который Петр I планировал установить в честь победы в Северной войне. Сооружение намерены разместить у Лахта-центра. Также на его территории должны появиться два небоскреба высотой 703 и 555 м

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«Газпром» планирует установить около своей штаб-квартиры — Лахта-центра в Санкт-Петербурге — столп, задуманный еще Петром I в ознаменование окончания Северной войны 1700–1721 годов, рассказал глава корпорации Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. Видео встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Миллер показал главе государства проект обелиска, который, согласно задумке, должен достигать 82 м в высоту.

«Триумфальная колонна, 82 м, — показал Миллер. — Она была приурочена к победе в Северной войне и к провозглашению России Российской империей 2 ноября 1721 года. Это задумал Петр Алексеевич Романов», — сказал он.

Глава госкорпорации пояснил, что высота в 82 м была выбрана не случайно: она связана с датой восшествия Петра I на престол (1682 год). Он уточнил, что колонна должна представлять собой облицованную трубу.

«Газпром же умеет трубы строить», — отметил в ответ Путин.

Глава «Газпрома» также сказал, что обсуждал проект с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Копия модели столпа, которую показал Миллер Путину, хранится в Эрмитаже.

Миллер также продемонстрировал Путину макеты двух небоскребов, которые в перспективе планируется построить на территории Лахта-центра. Высота одного из них, по задумке создателей, — 703 м, второго — 555 м. Высота Лахта-центра составляет 462 м.

Проект триумфального столпа для установки перед Лахта-центром вынесли на рассмотрение Градостроительного совета Санкт-Петербурга еще в ноябре 2023 года. Его авторы — архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульелми.

Согласно задумке создателей, 24,3 м от общей высоты композиции должен занять пьедестал, украшенный медальонами, основной ствол — еще 41,95 м. На вершине столпа разместят скульптуру Петра I высотой 9,5 м. Столп будет разделен на восемь цилиндрических сегментов. Каждый из них намерены посвятить одной из битв Северной войны.

Первый макет столпа в 1720 году создал архитектор Бартоломео Растрелли. Петр I собирался поставить столп на одной из площадей города, но замысел не был реализован.