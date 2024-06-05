Билл Гейтс решил рассказать в книге о своей жизни до основания Microsoft

Билл Гейтс, 1982 г. (Фото: Barry Wong / Zuma / Global Look Press)

Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен выпустить книгу о своей жизни до создания корпорации. Об этом он сообщил в собственном блоге Gates Notes.

«Я рад анонсировать мою новую книгу «Исходный код», которая выйдет в феврале следующего года. Это мемуары о моих ранних годах, начиная с детства и заканчивая моим решением бросить колледж и вместе с Полом Алленом основать Microsoft», — сообщил предприниматель.

Гейтс уточнил, что в книге рассказывает о своих отношениях с людьми, извлеченных уроках и полученном опыте, «которые заложили основу для всего», что произошло с ним в дальнейшем.

«Я был на виду у публики с двадцати с небольшим лет, но большая часть моей жизни до этого малоизвестна. На протяжении многих лет меня часто спрашивали о моем воспитании, времени, проведенном в Гарварде, и о том, как я стал соучредителем компании [Microsoft]. Эти вопросы заставили меня осознать, что людям могут быть интересны мое путешествие и факторы, которые на него повлияли», — добавил он.

В книге, по словам Гейтса, будут раскрыты наиболее сложные моменты его молодости, в том числе то, как в детстве он «чувствовал себя неудачником», а в подростковом возрасте — конфликтовал с родителями.

В мемуарах предприниматель также опишет переживания после внезапной потери близкого человека и период, когда его чуть не отчислили из Гарвард-колледжа (предприниматель отучился там только два года). Гейтс также расскажет читателям о решении «сделать ставку на отрасль, которой еще не существовало».

«[В книге] вы также найдете истории многих людей, которые поверили в меня, подтолкнули меня к росту и помогли мне превратить мои причуды в сильные стороны. И я размышляю о том, как мне повезло родиться в замечательной семье во времена исторических технологических перемен и оптимизма и достичь совершеннолетия как раз тогда, когда только начиналась революция персональных компьютеров», — написал предприниматель.

В заключение Гейтс анонсировал еще две книги — о работе в Microsoft и благотворительной деятельности.

Билл Гейтс входит в десятку богатейших людей планеты: Forbes оценивает его состояние в $130,3 млрд по состоянию на 5 июня. Это делает его девятым среди наиболее состоятельных людей на Земле, подсчитало издание.