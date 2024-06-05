В Курской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник
Подразделения сил ПВО уничтожили украинский беспилотник в Курской области, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что перехват произошел в 17:00 мск. Место, где произошел инцидент, в ведомстве не назвали.
Приграничные территории регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины.
Так, 4 июня в Курской области силы ПВО России уничтожили четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха».
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