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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе режим ракетной опасности продлился 14 минут. В Курской области ее отменили спустя 17 минут
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков в телеграм-канале. Ее отменили спустя 14 минут.

Ракетную опасность также объявили в Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов призвал местных жителей спрятаться в укрытиях. Спустя 17 минут он сообщил, что опасность отменили.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Накануне, 4 июня, Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Вечером три дрона-камикадзе атаковали село Муром в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал, но частный дом получил повреждения.

Кроме того, еще один украинский беспилотник атаковал в Шебекино служебный автобус, в котором ехали сотрудники местного сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали три человека.

Над Курской областью силы ПВО уничтожили четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», доложило Минобороны 4 июня.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Белгород Курская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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