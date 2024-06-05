В Белгороде и Курской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков в телеграм-канале. Ее отменили спустя 14 минут.
Ракетную опасность также объявили в Курской области. Врио губернатора Алексей Смирнов призвал местных жителей спрятаться в укрытиях. Спустя 17 минут он сообщил, что опасность отменили.
Накануне, 4 июня, Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны Украины. Вечером три дрона-камикадзе атаковали село Муром в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал, но частный дом получил повреждения.
Кроме того, еще один украинский беспилотник атаковал в Шебекино служебный автобус, в котором ехали сотрудники местного сельхозпредприятия. В результате взрыва пострадали три человека.
Над Курской областью силы ПВО уничтожили четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», доложило Минобороны 4 июня.
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