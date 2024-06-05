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В порту Таллина произошел взрыв. Видео

Опубликовано видео взрыва в порту на севере Таллина

В порту Таллина произошел взрыв. Видео
Video

Днем на севере Таллина в порту произошел сильный взрыв. По предварительным данным, загорелся резервуар с авиационным топливом в порту рядом с улицей Нылва. По словам пресс-секретаря Спасательного департамента Сийма Палу, пожар начался на крыше нефтяной цистерны.

Его потушили в 15:26 мск, примерно через три часа после поступившего в Центр тревоги сообщения о взрыве, пишет ERR. По информации издания, пострадал один из работников порта, находившийся во время взрыва на крыше резервуара, его доставили в больницу.

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Эстония Таллин порт взрыв
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