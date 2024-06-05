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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Москве отправил стримершу в колонию за фейки об армии

Стримершу YokoBovich приговорили к 5,5 годам колонии по статье о фейках об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Анна Бажутова&nbsp;(YokoBovich)
Анна Бажутова (YokoBovich) (Фото: yokobovich / Telegram)

Останкинский суд Москвы приговорил Twich-стримершу Анну Бажутову, известную под ником YokoBovich, к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о фейках об армии, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По информации «Осторожно, новости», в начале апреля 2022 года Бажутова в стриме заявила о «русских оккупантах». Суд счел, что она действовала по мотиву политической ненависти и вражды, достоверно осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий.

Девушка находится в СИЗО с августа 2023 года. По ее словам, причиной уголовного дела стала травля посетителей «Двача» и активистов признанного экстремистским и запрещенного в России объединения «Мужское государство».

Бажутову признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Ее также лишили права заниматься администрированием сайтов или соцсетей в интернете на три года.

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Теги
дискредитация армии лишение свободы стриминг Twitch
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