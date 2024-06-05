Суд в Москве отправил стримершу в колонию за фейки об армии
Останкинский суд Москвы приговорил Twich-стримершу Анну Бажутову, известную под ником YokoBovich, к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о фейках об армии, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По информации «Осторожно, новости», в начале апреля 2022 года Бажутова в стриме заявила о «русских оккупантах». Суд счел, что она действовала по мотиву политической ненависти и вражды, достоверно осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий.
Девушка находится в СИЗО с августа 2023 года. По ее словам, причиной уголовного дела стала травля посетителей «Двача» и активистов признанного экстремистским и запрещенного в России объединения «Мужское государство».
Бажутову признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Ее также лишили права заниматься администрированием сайтов или соцсетей в интернете на три года.
7 мая Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан иноагентом) за распространение фейков о российской армии. Ему вменяют ч. 1 ст. 207.3 Уголовного кодекса, по этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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