Нарышкина переизбрали главой исторического общества еще на три года
Главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина переизбрали председателем Российского исторического общества (РИО) еще на три года. Решение было принято по итогам общего собрания. Об этом сообщает РИО в своем телеграм-канале.
Участники собрания также утвердили перечень приоритетных тем работы на 2025–2026 годы, среди которых 200-летие со дня выступления декабристов в Санкт-Петербурге, 80-летие победы в Великой Отечественной войне и 60-летие полета человека в космос. Также по результатам общего собрания было учреждено отделение Общества в Херсонской области.
В своем выступлении Сергей Нарышкин рассказал и о других планах по деятельности РИО на новых российских территориях.
«С февраля этого года в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали организованные экспертами РИО занятия по музейному делу. Осенью проведем в Мариуполе конференцию по общественно-гуманитарным наукам, а в Ростове — Первый форум музейных работников», — сказал Нарышкин.
Сергей Нарышкин возглавляет РИО с момента воссоздания общества в 2012 году.
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