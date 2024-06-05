Нарышкина переизбрали главой исторического общества еще на три года

Сергей Нарышкин (Фото: Российское историческое общество)

Главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина переизбрали председателем Российского исторического общества (РИО) еще на три года. Решение было принято по итогам общего собрания. Об этом сообщает РИО в своем телеграм-канале.

Участники собрания также утвердили перечень приоритетных тем работы на 2025–2026 годы, среди которых 200-летие со дня выступления декабристов в Санкт-Петербурге, 80-летие победы в Великой Отечественной войне и 60-летие полета человека в космос. Также по результатам общего собрания было учреждено отделение Общества в Херсонской области.

В своем выступлении Сергей Нарышкин рассказал и о других планах по деятельности РИО на новых российских территориях.

«С февраля этого года в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали организованные экспертами РИО занятия по музейному делу. Осенью проведем в Мариуполе конференцию по общественно-гуманитарным наукам, а в Ростове — Первый форум музейных работников», — сказал Нарышкин.

Сергей Нарышкин возглавляет РИО с момента воссоздания общества в 2012 году.