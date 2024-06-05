Кремль усомнился в эффективности угроз США Китаю из-за поставок в Россию

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Руководителям Китая не нравится язык угроз, который используют в общении с ними США, они не приемлют такое общение, однако в Вашингтоне, видимо, этого не понимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Штаты предупредили КНР о возможном введении санкций в случае увеличения экспорта товаров двойного назначения в Россию, передает корреспондент РБК.

«Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобных угроз, шантажа. КНР — крупнейшая экономика мира, с которой даже США вряд ли могут позволить себе говорить таким тоном», — сказал Песков

Он уточнил, что Россия солидарна с Китаем и также не одобряет подобные действия со стороны США.

Китай стал первой страной, которую посетил президент России Владимир Путин после своей инаугурации 7 мая. Встреча прошла 16 мая в Пекине.

Путин вместе с президентом Китая Си Цзиньпином приняли участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.