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ПМЭФ-2024 ,  
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На ПМЭФ представили специалиста по вопросам ЖКХ — робота Евгения. Видео

На ПМЭФ представили робота-специалиста по вопросам ЖКХ
Сюжет
ПМЭФ-2024

На ПМЭФ представили специалиста по вопросам ЖКХ — робота Евгения. Видео
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В Санкт-Петербурге в рамках проходящего в городе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представили робота Евгения. Его выставил портал «Добродел», который работает в Московской области.

Евгений умеет читать стихи, отвечать на вопросы про жилищно-коммунальное хозяйство и туризм, рассказывать анекдоты и др. Для этого нужно нажимать специальные кнопки на стенде.

Робот одет в клетчатую рубашку и синий комбинезон с инструментами сантехника. На его голове — красная шапка. Отвечая на вопросы гостей ПМЭФ, Евгений шевелит руками и использует мимику. «Я могу предоставлять информацию по широкому кругу тем, связанных с ЖКХ, а также отвечать на различные вопросы пользователей», — отвечает он на просьбу представиться.

XXVII Петербургский международный экономический форум официально открылся 5 июня. Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Мероприятие продлится до 7 июня.

Теги
ПМЭФ Санкт-Петербург Московская область
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