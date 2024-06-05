Турчака проводили из Совета Федерации аплодисментами. Видео

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Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака, назначенного врио главы Республики Алтай. Сенаторы проводили его аплодисментами.

Турчака наградили почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма». «Вы знаете, это наша высшая награда», — подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Турчак был первым вице-спикером Совфеда с 2020 года, до этого он представлял в верхней палате Псковскую область, а с 2009 по 2017 год возглавлял этот регион. Также он является секретарем генерального совета «Единой России».