 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море

Один человек пропал без вести после опрокидывания буксира в Карском море

Буксир «Байкал», принадлежащий компании «СП Терминал», опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.

ЧП произошло 4 июня около 20:00 по местному времени в Красноярском крае. «В результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира «Байкал», принадлежащего ООО «СП Терминал», — говорится в сообщении.

Восемь членов экипажа были эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один человек числится пропавшим без вести.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания.

В Приморье возбудили уголовное дело после опрокидывания рыболовного судна
Общество

21 мая два судна затонули в Жиганском районе Якутии. По данным министерства экологии региона, из-за движения льда на реке Лене из места для зимнего отстоя вынесло три судна, а также пять барж. Под воду ушли два судна — «Капитан Бурковский» и «Софрон Данилов». По данным СК, пострадавших нет.

Кроме того, льдами на берег выдавило судно «Механик Курчатов», экипаж из 12 человек эвакуировали. Инспекторы министерства экологии обследовали теплоход на предмет утечки нефтепродуктов — разлива нефти не обнаружено.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
буксир Красноярский край Карское море Енисей опрокидывание
Материалы по теме
Атакованный хуситами британский сухогруз затонул в Красном море
Политика
Один человек погиб при опрокидывании рыболовецкого судна в Приморье
Общество
Теплоход и прогулочное судно столкнулись под мостом в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Американский разведывательный беспилотник заметили над Черным морем Политика, 07:36
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 07:19
«Мягкие навыки» могут быть признаком низкого интеллекта, выяснили ученые Pro, 07:00
Бывший президент МТС перешел на работу в структуру «Альфа-Групп» Технологии и медиа, 07:00
Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море Общество, 06:58
В Китае заявили о десятках стран, поддерживающий план Пекина по Украине Политика, 06:39
Москалькова и представитель Ватикана обсудили обмен священниками с Киевом Политика, 06:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000 Политика, 06:06
МГУ опустился на третье место в рейтинге вузов по зарплатам айтишников Общество, 06:01
Четверо иностранных студентов утонули в реке в Великом Новгороде Общество, 05:59
В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России Политика, 05:22
Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Воронежу Политика, 05:20
На суде по делу Хантера Байдена показали его фотографии с кокаином Политика, 05:05
Военные назвали эффективное оружие против украинских дронов Политика, 04:56