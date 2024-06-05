Буксир «Байкал» опрокинулся в Карском море
Буксир «Байкал», принадлежащий компании «СП Терминал», опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в телеграм-канале.
ЧП произошло 4 июня около 20:00 по местному времени в Красноярском крае. «В результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира «Байкал», принадлежащего ООО «СП Терминал», — говорится в сообщении.
Восемь членов экипажа были эвакуированы на борт ледокола «Владивосток», один человек числится пропавшим без вести.
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21 мая два судна затонули в Жиганском районе Якутии. По данным министерства экологии региона, из-за движения льда на реке Лене из места для зимнего отстоя вынесло три судна, а также пять барж. Под воду ушли два судна — «Капитан Бурковский» и «Софрон Данилов». По данным СК, пострадавших нет.
Кроме того, льдами на берег выдавило судно «Механик Курчатов», экипаж из 12 человек эвакуировали. Инспекторы министерства экологии обследовали теплоход на предмет утечки нефтепродуктов — разлива нефти не обнаружено.
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