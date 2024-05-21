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Два теплохода затонули на реке Лене в Якутии из-за весеннего ледохода

Фото: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Фото: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

В Жиганском районе Якутии затонули два судна, сообщила пресс-служба министерства экологии республики в телеграм-канале.

Из-за движения льда на реке Лене из места для зимнего отстоя вынесло три судна, а также пять барж, принадлежащих АО «Ленское объединенное речное пароходство». Под воду ушли суда «Капитан Бурковский» и «Софрон Данилов».

Теплоход «Капитан Бурковский», в частности, получил пробоины в корпусе.

«На судне велась работа по откачке воды и сварочные работы, но, несмотря на аварийно-восстановительные работы, «Капитан Бурковский» начал тонуть», — говорится в сообщении минэкологии.

Льдами на берег выдавило судно «Механик Курчатов», экипаж из 12 человек эвакуировали. Инспекторы министерства экологии обследовали теплоход на предмет утечки нефтепродуктов — разлива нефти не обнаружено.

Проверку инцидента начали сотрудники Восточного управления на транспорте Следственного комитета. Доследственную проверку проводят по признакам преступлений по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) и ч. 1.1 ст. 293 (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.

Пожар на теплоходе «Ломоносов» возник после сварочных работ
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Фото:МЧС России / ТАСС

14 мая в Архангельске после сварочных работ загорелся теплоход «Ломоносов», который находился на ремонте. Огонь распространился на площади 936 кв. м, в тушении задействовали 42 специалиста и 13 единиц техники.

Пожару присвоили второй ранг из пяти. Людей внутри не было, угрозы стоящим рядом судам не возникло. Сотрудники Западного следственного управления на транспорте СК начали проверку инцидента.

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Теги
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