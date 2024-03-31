Под Псковом пятилетний мальчик утонул в колодце

В Псковской области пятилетний ребенок утонул в колодце, сообщает пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел в деревне Лющик. Мальчик ушел с детской площадки и провалился в коллектор, его тело обнаружил отец, добавили в МЧС.

Региональное управление Следственного комитета сообщило о проверке по факту гибели четырехлетнего ребенка. «По предварительным данным, мальчик утонул в закрытом искусственном водоеме», — говорится в публикации.

В середине февраля житель Новосибирской области провалился в колодец теплотрассы. Он не мог выбраться из-за сломанной ноги и провел на глубине трех метров два дня. Спасатели вытащили мужчину при помощи альпинистского снаряжения и передали врачам.