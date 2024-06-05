«Ъ» узнал о планах Петербурга и Подмосковья по штрафам на платных трассах

Власти Московской области готовят поправки к региональному Кодексу об административных правонарушениях, в которых уточнят штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. Об этом сообщили «Коммерсанту» в областном минтрансе.

Размер штрафов останется прежним 1,5–5 тыс. руб., но они будут применяться в отношении нарушителей на строящихся дорогах: Мытищинской хорде (северный дублер МКАД между Дмитровским и Ярославским шоссе, который планируют открыть в конце 2024 года) и Южно-Лыткаринской автодороге (юго-восточный дублер МКАД, который планируют открыть в 2025 году).

В Санкт-Петербурге тоже готовят поправки к КоАП, рассказал газете глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры заксобрания региона Алексей Цивилев. Размер штрафов составит 3 тыс. руб. для физических лиц и 30 тыс. руб. для юридических лиц. Штрафы будут применяться за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру, который имеет статус частной платной дороги. Поправки рассмотрят после согласования с губернатором.

Сейчас размер штрафов за неоплаченный проезд по платным трассам в России составляет 1,5 тыс. руб. для водителей легковых машин и 5 тыс. руб. для водителей грузовиков. Об этом говорится в ст. 12.21.4. КоАП - неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам.

4 июня комиссия Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект об увеличении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Поправки также будут внесены в КоАП.

Согласно документу, предлагается установить за данное правонарушение штраф для граждан в размере 3 тыс. руб., для юрлиц – 10 тыс. руб., а в случае несоблюдения порядка внесения платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса по указанным дорогам – для граждан в размере 5 тыс. руб., для юрлиц – 15 тыс. руб.