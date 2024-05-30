ГАИ отказалась от идеи ввести штрафные баллы для водителей

Подобная мера обсуждается давно, но в ГАИ сообщили, что сейчас не планируется введение системы штрафных баллов. Ее иногда сравнивают с советскими талонами предупреждений для водителей — тогда за три нарушения в год лишали прав

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В России не планируется вводить систему штрафных баллов для нарушителей правил дорожного движения, сообщил на пресс-конференции замначальника ГАИ Олег Понарьин.

«Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вопрос о введении штрафных баллов поднимается в России уже давно. Например, в 2010 году за возвращение такой системы, действовавшей в советские годы, выступал на тот момент глава ГИБДД Виктор Кирьянов. С 2016 года в Госдуме готовились поправки в КоАП — введение новой статьи «Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Согласно ей, должен был появиться перечень нарушений, за совершение которых более трех раз (причем в любых комбинациях) могло последовать лишение прав и штрафы. В прошлом году этот законопроект отклонили.

Предлагаемые меры сравнивали с советской системой талонов предупреждений, которая существовала до конца 1980-х. В талоне инспекторы делали проколы компостером за нарушения — превышение скорости, неправильный обгон, езду по встречной полосе, управление транспортом с неисправностями, нарушение правил остановки и стоянки. После трех проколов в течение года водителя лишали прав.

Сейчас в России существует система, по которой за некоторые повторные нарушения водителей наказывают более жестко. Например, проезд на красный свет штрафуется в размере 1 тыс. руб. Если допустить нарушение повторно, то водителя ждет либо штраф 5 тыс. руб., либо лишение права управления на 4–6 месяцев.