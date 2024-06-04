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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево

МВД: подозреваемый в стрельбе в Бибирево задержан
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба управления МВД по столице.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 50-летнего мужчину», — говорится в сообщении.

По факту стрельбы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. На месте происшествия полицейские обнаружили пневматическую винтовку.

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Мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром на Костромской улице. В результате нападения ранения получили два проходивших мимо человека — мужчина и женщина. Первый пострадавший отказался от госпитализации, вторую доставили в больницу с ранением предплечья, пишет Baza. По данным Mash, стрельба велась из пневматического оружия из окна многоэтажки по электробусу.

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МВД Москва стрельба уголовное дело
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