Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в районе Бибирево на северо-востоке Москвы, сообщила пресс-служба управления МВД по столице.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали 50-летнего мужчину», — говорится в сообщении.
По факту стрельбы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. На месте происшествия полицейские обнаружили пневматическую винтовку.
Мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром на Костромской улице. В результате нападения ранения получили два проходивших мимо человека — мужчина и женщина. Первый пострадавший отказался от госпитализации, вторую доставили в больницу с ранением предплечья, пишет Baza. По данным Mash, стрельба велась из пневматического оружия из окна многоэтажки по электробусу.
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