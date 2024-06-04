 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В зоне военной операции впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка»

В Минобороны рассказали о первом применении комплекса «Лягушка» на спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине

В зоне военной операции впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка»
Video

Российские военные впервые применили роботизированный комплекс «Лягушка» на авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

С помощью аппарата военные уничтожили пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Разведчики закрепили на беспилотную платформу несколько мин, затем скрытно приблизили ее к выявленной цели и выполнили подрыв», — говорится в сообщении.

Комплекс представляет собой четырехколесную платформу на дистанционном управлении. В «Лягушку» встроена камера, которая позволяет оператору объезжать препятствия. Аппарат способен поражать цели на расстоянии более 3 км, его грузоподъемность составляет 30 кг.

Российские военные впервые применили «Корнет» с дистанционным управлением
Политика
ПТРК &laquo;Корнет&raquo;

Летом 2023 года спецназ российской группировки «Юг» впервые использовал в зоне военной операции противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с применением комплекса дистанционного управления «Курган». Подразделение уничтожило с помощью «Корнета» укрытие ВСУ. Наведение и пуск ракеты комплекса проводили с выносного пульта дистанционного управления. Дальность стрельбы «Корнета» составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Военная операция на Украине Минобороны Россия
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по разработчикам заданий для дронов ВСУ
Политика
Минобороны сообщило о взятии опорного пункта ВСУ под Часовым Яром
Политика
Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе Су-27
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 16:40
Река Збруч в Тернопольской области Украины обмелела. Видео Общество, 20:57
Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК Политика, 20:55
Винер назвала «американским заказом» интервью Мамун с критикой в ее адрес Спорт, 20:54
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Бибирево Общество, 20:49
Джокович сообщил, что снялся с «Ролан Гаррос» из-за разрыва мениска Спорт, 20:38
Последний ельцинский губернатор уйдет из Совфеда Политика, 20:27
Федотов сделал первое заявление после ухода с поста главного тренера ЦСКА Спорт, 20:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Метро, оригинальная архитектура, закрытый двор: все – о ЖК «Метрополия» РБК и Метрополия, 20:25
Умер бывший глава КГБ Азербайджанской ССР Вагиф Гусейнов Общество, 20:23
Сеть «Верный» восстановила безналичную оплату в 75% магазинов Бизнес, 20:19
Что означает назначение Андрея Турчака главой Алтая Политика, 20:18
К заместителю Кличко пришли с обысками по делу о вымогательстве Политика, 20:10
Греф назвал экономику России сильно перегретой Экономика, 20:06
В зоне военной операции впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка» Политика, 19:59