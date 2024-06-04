В зоне военной операции впервые применили комплекс-камикадзе «Лягушка»

В Минобороны рассказали о первом применении комплекса «Лягушка» на спецоперации

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Российские военные впервые применили роботизированный комплекс «Лягушка» на авдеевском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

С помощью аппарата военные уничтожили пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Разведчики закрепили на беспилотную платформу несколько мин, затем скрытно приблизили ее к выявленной цели и выполнили подрыв», — говорится в сообщении.

Комплекс представляет собой четырехколесную платформу на дистанционном управлении. В «Лягушку» встроена камера, которая позволяет оператору объезжать препятствия. Аппарат способен поражать цели на расстоянии более 3 км, его грузоподъемность составляет 30 кг.

Летом 2023 года спецназ российской группировки «Юг» впервые использовал в зоне военной операции противотанковый ракетный комплекс «Корнет» с применением комплекса дистанционного управления «Курган». Подразделение уничтожило с помощью «Корнета» укрытие ВСУ. Наведение и пуск ракеты комплекса проводили с выносного пульта дистанционного управления. Дальность стрельбы «Корнета» составляет до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью.