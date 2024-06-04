ГАИ начала проверку нарушения правил автомобилем посла Польши в России
Инспекторы Госавтоинспекции в Екатеринбурге проводят проверку после публикации в интернете видео с нарушением ПДД автомобилями с посольскими номерами и кодом 086, который по международной классификации соответствует Польше. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции по региону.
«Госавтоинспекцией Свердловской области проводится проверка по факту опубликованного видео, на котором водители транспортных средств нарушают ПДД», — цитирует агентство пресс-службу ведомства.
Сотрудники ГАИ устанавливают личности водителей, чтобы принять меры административного воздействия, отметили в инспекции.
По данным телеграм-канала Mash, кортеж с дипломатическими номерами пересек двойную сплошную на Режевской автомобильной дороге и скрылся в неизвестном направлении. Ранее, 3 июня, в Свердловскую область прибыл посол Польши Кшиштоф Краевский для посещения мемориала ссыльным полякам под Режем, сообщает Mash.
РБК направил запрос в посольство Республики Польша в России, обратился за комментарием в МВД Свердловской области.
В декабре 2023 года мужчина врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена. Серебристый седан врезался в бронированный автомобиль секретной службы в тот момент, когда Байден покидал свой предвыборный штаб в Делавэре. Затем машина попыталась проехать на перекрытый перекресток, однако сотрудники Секретной службы быстро окружили автомобиль и с наставленным на водителя оружием произвели задержание.
Байдена посадили в ожидавшую его машину, где уже сидела его жена, а затем отвезли обратно в их резиденцию. Президент США и его супруга не пострадали.
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