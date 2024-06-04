Река Збруч в Тернопольской области Украины обмелела. Видео

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Река Збруч — приток Днестра на западе Украины в Тернопольской области — сильно обмелела.

На видео, которое появилось в интернете, видно пересохшую и потрескавшуюся пойму реки перед впадением в другой водоем. Русло реки стало шириной не более пары метров.

Как сообщил телеканал 1+1, причиной этого могут быть активная работа Днестровской ГЭС и, как следствие, быстрый сброс воды, а также малое количество осадков в регионе прошедшей весной.