Река Збруч в Тернопольской области Украины обмелела. Видео
Река Збруч — приток Днестра на западе Украины в Тернопольской области — сильно обмелела.
На видео, которое появилось в интернете, видно пересохшую и потрескавшуюся пойму реки перед впадением в другой водоем. Русло реки стало шириной не более пары метров.
Как сообщил телеканал 1+1, причиной этого могут быть активная работа Днестровской ГЭС и, как следствие, быстрый сброс воды, а также малое количество осадков в регионе прошедшей весной.
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