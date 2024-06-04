Моор назвал мотивы пытавшегося поджечь храм в Тюмени

Моор: пытавшийся поджечь храм Дмитрия Донского в Тюмени стал жертвой мошенников

Фото: av_moor / Telegram

Мошенники подставили мужчину, бросившего «коктейли Молотова» в храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского в Тюмени, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале.

«По предварительной информации, он стал жертвой мошенников», — написал Моор.

По словам главы региона, следователи продолжат работать с 43-летним местным жителем для выяснения его точных мотивов.





Вечером 3 июня в Тюмени мужчина бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм Дмитрия Донского. Подозреваемый достал из пакета бутылки с зажигательной смесью и кинул их в дверь храма. После в церкви начался пожар.

Очевидцы успели потушить возгорание до прибытия пожарных. Мужчину задержали, следователи возбудили уголовные дела по ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм и ст. 167 — умышленное уничтожение или повреждение имущества.