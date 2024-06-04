Моор назвал мотивы пытавшегося поджечь храм в Тюмени
Мошенники подставили мужчину, бросившего «коктейли Молотова» в храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского в Тюмени, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в телеграм-канале.
«По предварительной информации, он стал жертвой мошенников», — написал Моор.
По словам главы региона, следователи продолжат работать с 43-летним местным жителем для выяснения его точных мотивов.
Вечером 3 июня в Тюмени мужчина бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм Дмитрия Донского. Подозреваемый достал из пакета бутылки с зажигательной смесью и кинул их в дверь храма. После в церкви начался пожар.
Очевидцы успели потушить возгорание до прибытия пожарных. Мужчину задержали, следователи возбудили уголовные дела по ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм и ст. 167 — умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?