В Турции разбился военный самолет. Видео

Кадры с упавшим в Турции военным самолетом

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В Турции разбился учебный самолет Военно-воздушных сил, двое пилотов погибли, причина крушения пока неизвестна, сообщили в Минобороны страны.

В авиакатастрофу попал учебный самолет SF-260D турецких Военно-воздушных сил. Погибли оба пилота, передает TRT Haber. Самолет вылетел в тренировочный полет с авиабазы в городе Кайсери в центральной части Турции. Причина авиакатастрофы пока неизвестна.