Объявленная мертвой пожилая женщина «ожила» в похоронном бюро в Небраске
Пожилая женщина, объявленная мертвой, «ожила» в похоронном бюро города Линкольн американского штата Небраска. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заместителя шерифа округа Ланкастер Бена Хошина.
74-летняя Констанс Гланц была пациенткой хосписа в доме престарелых. Сотрудники учреждения сообщили о ее смерти и направили тело в похоронное бюро. По информации заместителя шерифа, в вызове полиции в хоспис необходимости не возникло.
Однако готовивший Гланц к похоронам работник службы заметил, что она дышит, и позвонил 911. Сотрудники бюро сделали женщине искусственное дыхание, прибывшая бригада спасателей доставила ее в больницу.
«На данный момент не удалось обнаружить каких-либо преступных намерений со стороны сотрудников дома престарелых, но расследование продолжается», — заявил шериф Хошин.
Семью Гланц уведомили о произошедшем, о заболеваниях женщины власти не сообщили.
В феврале 2023 года в Айове из центра по лечению болезни Альцгеймера в похоронное бюро доставили тело женщины, которая начала подавать признаки жизни. Сотрудники учреждения признали пациентку мертвой, однако при подготовке к похоронам работники бюро обнаружили, что женщина дышит. Ее доставили в больницу с низкой температурой и поверхностным дыханием. В документах пациентки был прописан отказ от реанимации, через два дня женщина умерла.
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