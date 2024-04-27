Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

Варадеро, Куба (Фото: Thomas Dressler / imagebroker.com / Global Look Press)

Тело умершего во время отпуска на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию. Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News сообщила дочь погибшего.

68-летний Фарах Жаржур умер 22 марта в курортном городе Варадеро на севере Кубы. Тело должны были направить его родным в канадскую провинцию Квебек, но по ошибке доставили в Россию.

По словам дочери погибшего, Мириам Жаржур, семья получила груз, но в гробу находилось тело россиянина примерно на 20 лет моложе канадского гражданина.

«Мы не знаем, когда прибудет тело моего отца. Похорон отца не было, из-за этого мы плохо спим», — рассказала CTV News Мириам Жаржур.

Правительство Кубы вернуло семье Жаржур средства, переданные ими на транспортировку тела. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в соцсети Х (Twitter) заявила, что на Кубе проводят расследование произошедшего.

Осенью 2021 года в морге Ртищево Саратовской области перепутали тела умерших от COVID-19 пенсионерок. Родные одной из женщин обнаружили ошибку на кладбище, где по их просьбе вскрыли гроб.

В областном министерстве здравоохранения принесли извинения родственникам скончавшейся женщины. По факту произошедшего следователи Саратовской области провели проверку.