 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию

Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию
Варадеро, Куба
Варадеро, Куба (Фото: Thomas Dressler / imagebroker.com / Global Look Press)

Тело умершего во время отпуска на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию. Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News сообщила дочь погибшего.

68-летний Фарах Жаржур умер 22 марта в курортном городе Варадеро на севере Кубы. Тело должны были направить его родным в канадскую провинцию Квебек, но по ошибке доставили в Россию.

По словам дочери погибшего, Мириам Жаржур, семья получила груз, но в гробу находилось тело россиянина примерно на 20 лет моложе канадского гражданина.

«Мы не знаем, когда прибудет тело моего отца. Похорон отца не было, из-за этого мы плохо спим», — рассказала CTV News Мириам Жаржур.

Правительство Кубы вернуло семье Жаржур средства, переданные ими на транспортировку тела. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в соцсети Х (Twitter) заявила, что на Кубе проводят расследование произошедшего.

Саратовский СК проверит данные о перепутанных в морге телах пенсионерок
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Осенью 2021 года в морге Ртищево Саратовской области перепутали тела умерших от COVID-19 пенсионерок. Родные одной из женщин обнаружили ошибку на кладбище, где по их просьбе вскрыли гроб.

В областном министерстве здравоохранения принесли извинения родственникам скончавшейся женщины. По факту произошедшего следователи Саратовской области провели проверку.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Канада Куба Россия
Материалы по теме
В Курске умерла по ошибке отправленная в морг женщина
Общество
В отеле Антальи нашли мертвым туриста из России
Общество
Саратовский СК проверит данные о перепутанных в морге телах пенсионерок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:59
«Сургутнефтегаз» сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 4 раза Инвестиции, 17:58
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 17:54
Чемпиона лиги Hardcore дисквалифицировали за допинг на шесть лет Спорт, 17:51
МИД России рассказал об ответе на санкции ЕС за вмешательство в выборы Политика, 17:47
В Германии заявили о продолжении расследования по «Северным потокам» Политика, 17:41
В мае коллекторов запретят привлекать для взыскания долгов по ЖКХ Общество, 17:37
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты объяснили, почему снижается популярность европротокола при ДТП Авто, 17:33
В Белоруссии обвинили Литву и Латвию в попытках вербовки на границе Политика, 17:16
Лидер «Ливерпуля» поругался с Клоппом перед выходом на замену Спорт, 17:08
Под Оренбургом спасенную от паводка лошадь спустили с помощью крана Общество, 17:08
В Госдуме предложили новый режим высылки мигрантов из России Общество, 16:58
Тело погибшего на Кубе канадца по ошибке отправили в Россию Общество, 16:55
Суд назвал дату рассмотрения жалобы на арест замминистра обороны Иванова Политика, 16:52