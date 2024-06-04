В Калининградской области погиб подросток, спасший тонувших друзей
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 16-летнего подростка в калининградском городе-курорте Зеленоградск, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Вечером 3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение, что на пляж в черте Зеленоградска из Балтийского моря вынесло тело подростка. Погибшим оказался 16-летний воспитанник центра детей, оставшихся без попечения родителей.
По данным следователей, подросток с двумя друзьями, тоже сиротами, находился на пирсе в Зеленоградске. Они прыгали с пирса в море. В какой-то момент их начало уносить. Тогда несовершеннолетний позвонил спасателям, сообщил о случившемся и бросился спасать друзей.
Двоих несовершеннолетних 2011 года рождения на берег помогли выбраться спасатели, а сам юноша утонул. Проводится проверка произошедшего.
По данным портала «Русский Запад», дети были воспитанниками центра «Наш дом». Трое несовершеннолетних купались в запрещенном месте, где нет контроля со спасательных постов.
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