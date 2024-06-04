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Военная операция на Украине ,  
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⁠Желто-голубой фасад дома в Усолье-Сибирском перекрасили после жалоб

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Желто-голубой фасад дома в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области перекрасили из-за жалоб горожан, теперь он бежево-голубой. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу мэра города.

Как рассказали в местной администрации, изменить расцветку дома на улице Красных Партизан попросила группа активных горожан. Мэр Максим Торопкин устроил опрос среди жильцов и выяснил, что они против желто-голубых стен ничего не имеют. Но фасад все равно решили перекрасить.

«Мы понимаем, в первую очередь, что наши усольские бойцы тоже служат, и чтобы никого не обидеть, никого не разочаровать, принято такое решение», — рассказали в пресс-службе главы города.

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В апреле 2023 года в городе Чебаркуль Челябинской области управляющая компания перекрасила желто-синий забор у многоквартирного жилого дома после жалобы местной жительницы. Она подала заявление в полицию, потому что расцветка напоминает ей флаг Украины.

В компании отметили, что забор был покрашен еще два года назад. «Это обычный цвет, он же не запрещен — у нас и церковь такого цвета. Что ей не понравилось, непонятно», — рассказала «РИА Новости» старший мастер ООО «Сфера». После жалобы жительницы забор перекрасили в красно-сине-зеленый цвет.

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