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Общество ,  
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Москвича с желто-голубыми волосами оштрафовали за дискредитацию

Тверской районный суд города Москвы
Тверской районный суд города Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Тверской суд Москвы назначил штраф местному жителю, который покрасил волосы в желтый и голубой цвета, тем самым демонстрируя «наглядную агитацию», следует из постановления суда.

Сумма штрафа не указывается. Гражданина по фамилии Нетесов привлекли по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России). Она предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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Москвичу вменялось, что утром 28 апреля он находился в общественном месте, где «демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета», привлекая внимание «неограниченного круга лиц», а также журналистов.

Таким образом он «явно выражал негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации», а такая агитация «фактически является аналогичной по содержанию общедоступной информации», размещенной и интернете, отметил суд.

Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

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Тверской суд Москвы Волосы штраф

Недвижимость

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