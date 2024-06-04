Кремль опроверг сообщения о наличии у Путина резиденции на Алтае
У президента России Владимира Путина нет официальной резиденции на Алтае, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Официальные резиденции президента — это те, которые относятся к Управлению делами президента, Федеральной службе охраны. Среди них упомянутого объекта нет», — ответил он на вопрос о наличии у президента резиденции в регионе.
В Сети ранее появились сообщения о пожаре «на даче Путина» в Онгудайском районе. Загорелось одно из зданий санаторно-курортного комплекса «Алтайское подворье», писал «Коммерсантъ». Объект принадлежит структурам «Газпрома».
Песков отказался комментировать сообщения о пожаре, пояснив, что «это не имеет отношения» к Кремлю.
Песков говорил, что в 2015 году Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони останавливались в гостевом туристическом доме «Газпром нефти». Речь идет об «Алтайском подворье», отмечал портал «Новости Горного Алтая».
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