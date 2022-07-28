В Балашихе произошел пожар на даче Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх

Фото: movoopik / VK

В городе Балашиха Московской области произошел пожар по ул. Есенина, 3. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. По указанному адресу находится дача Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх.

«В 13:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Балашиха, ул. Есенина, 3. Частный дом. 14:53 — локализация на площади 100 кв. м, 16:58 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

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Райх была второй женой поэта Сергея Есенина, после разрыва с ним вышла замуж за Мейерхольда. Дача была куплена на деньги, которые Есенин оставил свои детям.

Мейерхольд был российским и советским театральным режиссером-новатором. Он создал свою театральную технику под названием «биомеханика», направленную на развитие физической подготовки тела актера на выполнение актерского задания.

В 1939 году Мейерхольд был арестован в Ленинграде, ему вменяли контрреволюционную деятельность (58-я статья). Вскоре после ареста режиссера неизвестными была убита Райх. В 1940 году Мейерхольда расстреляли по приговору суда. В 1955-м он был посмертно реабилитирован.