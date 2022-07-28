Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 15:54
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 18:55
Байден созвонился с Си Цзиньпином в пятый раз с начала года Политика, 18:52
Волейболиста московского «Динамо» выгнали из сборной Финляндии Спорт, 18:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:45
Искусственный интеллект создал панельные многоэтажки. Фотогалерея Life, 18:39
В Балашихе произошел пожар на даче Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх Общество, 18:39
Банк «Открытие» заработал ₽5,7 млрд за первое полугодие 2022 года Пресс-релиз, 18:37
Рецессия: что это и какие риски несет для экономики Инвестиции, 18:33
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 18:32
В ООН анонсировали отправку первого судна с зерном из Украины Политика, 18:27
Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС государств Политика, 18:14
Хагги Вагги и Кисси Мисси везде. Кто это такие и в чем феномен Life, 18:11
Чистая прибыль «Открытия» упала почти в 10 раз на фоне кризиса и санкций Финансы, 18:11
Минстрой предложил передавать невостребованное жилье льготникам Недвижимость, 18:10
Общество ,  
0 

В Балашихе произошел пожар на даче Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх

Фото: movoopik / VK
Фото: movoopik / VK

В городе Балашиха Московской области произошел пожар по ул. Есенина, 3. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. По указанному адресу находится дача Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх.

«В 13:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Балашиха, ул. Есенина, 3. Частный дом. 14:53 — локализация на площади 100 кв. м, 16:58 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Video

Как в Москве тушили пожар в доме на Ленинском проспекте. Видео
Общество

Райх была второй женой поэта Сергея Есенина, после разрыва с ним вышла замуж за Мейерхольда. Дача была куплена на деньги, которые Есенин оставил свои детям.

Мейерхольд был российским и советским театральным режиссером-новатором. Он создал свою театральную технику под названием «биомеханика», направленную на развитие физической подготовки тела актера на выполнение актерского задания.

В 1939 году Мейерхольд был арестован в Ленинграде, ему вменяли контрреволюционную деятельность (58-я статья). Вскоре после ареста режиссера неизвестными была убита Райх. В 1940 году Мейерхольда расстреляли по приговору суда. В 1955-м он был посмертно реабилитирован.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Netflix, PayPal и NVIDIA разочаровали инвесторов. Что будет с их акциями
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Фото: Joosep Martinson / Getty Images Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Теги
Балашиха пожары Московская область Мейерхольд МЧС новости
Материалы по теме
Из-за пожара в лесу из детского лагеря в Якутии вывезли сотни человек
Общество
Куренков обвинил глав территорий в «надежде на авось» при лесных пожарах
Общество
Сгорел парк, перекрыли трассу: что известно о рекордных пожарах в Европе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter