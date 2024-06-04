Китайский зонд взлетел с поверхности Луны с образцами грунта

Все собрал и улетел: китайский зонд покинул Луну

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Китайский зонд взлетел с образцами грунта на борту. На кадрах видно, как со стартовой платформы взлетает зонд, забравший образцы. Теперь он отправится обратно к Земле.

Экспедиция началась 3 мая, когда запустили к Луне корабль, состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей.