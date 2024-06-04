Все собрал и улетел: китайский зонд покинул Луну
Китайский зонд взлетел с образцами грунта на борту. На кадрах видно, как со стартовой платформы взлетает зонд, забравший образцы. Теперь он отправится обратно к Земле.
Экспедиция началась 3 мая, когда запустили к Луне корабль, состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?