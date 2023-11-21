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Общество ,  
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В Москве у ресторана нашли десять скелетов девяностых годов

Прокуратура: в Москве под землей найдены 10 человеческих черепов
В Москве при работах на подземных коммуникациях нашли черепа и кости людей, по предварительной оценке специалистов, им примерно 20–30 лет
Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

На западе Москвы, в 1-м Сетуньском проезде, на глубине 3,5 м обнаружили скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

По предварительным данным, скелетам около 20–30 лет.

Телеграм-канал Shot уточнил, что останки нашли в ходе демонтажа подземных коммуникаций возле ресторана «Гранатовый сад» на 1-м Сетуньском проезде. При этом, как передает Baza, ресторан на этом месте появился лишь в 2012 году, а до этого на территории находились парковка и промзона.

Таможенники во Внуково обнаружили человеческий череп в посылке

Еще два черепа, шесть позвонков, три бедренные кости, пряди темных волос, четыре лопатки и фрагменты двух ребер обнаружили в районе Преображенского недалеко от жилого дома на Большой Черкизовской, уточнил Shot.

ГСУ СК по Москве также сообщил о найденных во время земельных работ вблизи Большой Черкизовской улицы скелетированных останках человека. «В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в управлении.

В октябре в Санкт-Петербурге при ремонте труб в районе Большой Зелениной улицы нашли человеческие останки, которые пролежали в земле не больше 30 лет.

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Виктория Громова Виктория Громова
Москва останки прокуратура

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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