В Москве у ресторана нашли десять скелетов девяностых годов

В Москве при работах на подземных коммуникациях нашли черепа и кости людей, по предварительной оценке специалистов, им примерно 20–30 лет

Фото: Прокуратура города Москвы

На западе Москвы, в 1-м Сетуньском проезде, на глубине 3,5 м обнаружили скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

По предварительным данным, скелетам около 20–30 лет.

Телеграм-канал Shot уточнил, что останки нашли в ходе демонтажа подземных коммуникаций возле ресторана «Гранатовый сад» на 1-м Сетуньском проезде. При этом, как передает Baza, ресторан на этом месте появился лишь в 2012 году, а до этого на территории находились парковка и промзона.

Еще два черепа, шесть позвонков, три бедренные кости, пряди темных волос, четыре лопатки и фрагменты двух ребер обнаружили в районе Преображенского недалеко от жилого дома на Большой Черкизовской, уточнил Shot.

ГСУ СК по Москве также сообщил о найденных во время земельных работ вблизи Большой Черкизовской улицы скелетированных останках человека. «В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в управлении.

В октябре в Санкт-Петербурге при ремонте труб в районе Большой Зелениной улицы нашли человеческие останки, которые пролежали в земле не больше 30 лет.