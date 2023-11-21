В Москве у ресторана нашли десять скелетов девяностых годов
На западе Москвы, в 1-м Сетуньском проезде, на глубине 3,5 м обнаружили скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов. Об этом сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.
По предварительным данным, скелетам около 20–30 лет.
Телеграм-канал Shot уточнил, что останки нашли в ходе демонтажа подземных коммуникаций возле ресторана «Гранатовый сад» на 1-м Сетуньском проезде. При этом, как передает Baza, ресторан на этом месте появился лишь в 2012 году, а до этого на территории находились парковка и промзона.
Еще два черепа, шесть позвонков, три бедренные кости, пряди темных волос, четыре лопатки и фрагменты двух ребер обнаружили в районе Преображенского недалеко от жилого дома на Большой Черкизовской, уточнил Shot.
ГСУ СК по Москве также сообщил о найденных во время земельных работ вблизи Большой Черкизовской улицы скелетированных останках человека. «В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в управлении.
В октябре в Санкт-Петербурге при ремонте труб в районе Большой Зелениной улицы нашли человеческие останки, которые пролежали в земле не больше 30 лет.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами