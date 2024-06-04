СК потребовал арестовать белорусского гребца по делу о наемничестве

Павел Шурмей (Фото: Павел Шурмей / VK)

Бывший белорусский гребец Павел Шурмей объявлен в розыск, следует из базы МВД.

Шурмея разыскивают по уголовной статье, однако ведомство не назвало, по какой конкретно. Одновременно с этим следствие попросило суд в Москве заочно арестовать гребца за наемничество, сообщило агентство ТАСС. На данный момент Шурмей служит ВСУ, в белорусском полку, который входит в состав украинской армии.

Следственный комитет потребовал заочно арестовать еще троих иностранцев, участвующих в боевых действиях против России на Украине. Дело поступило в Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса», — говорится в базе данных.

Уголовный кодекс признает наемником человека, который действует в целях получения материального вознаграждения и при этом не является гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях. Наемник не проживает постоянно на территории такого государства, а также не является лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, всем четверым заочно предъявили обвинения за участие в боевых действиях в составе силовых подразделений Украины против России.

Шурмею 47 лет, он родился в белорусском городе Лида. Он принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 года, но не заработал медалей. Гребец установил мировые рекорды в тяжелом весе и в возрастной категории 40-49 лет на дистанциях в 1 тыс. и 2 тыс. м.