СК потребовал арестовать белорусского гребца по делу о наемничестве
Бывший белорусский гребец Павел Шурмей объявлен в розыск, следует из базы МВД.
Шурмея разыскивают по уголовной статье, однако ведомство не назвало, по какой конкретно. Одновременно с этим следствие попросило суд в Москве заочно арестовать гребца за наемничество, сообщило агентство ТАСС. На данный момент Шурмей служит ВСУ, в белорусском полку, который входит в состав украинской армии.
Следственный комитет потребовал заочно арестовать еще троих иностранцев, участвующих в боевых действиях против России на Украине. Дело поступило в Басманный суд Москвы.
«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса», — говорится в базе данных.
Уголовный кодекс признает наемником человека, который действует в целях получения материального вознаграждения и при этом не является гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях. Наемник не проживает постоянно на территории такого государства, а также не является лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, всем четверым заочно предъявили обвинения за участие в боевых действиях в составе силовых подразделений Украины против России.
Шурмею 47 лет, он родился в белорусском городе Лида. Он принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 года, но не заработал медалей. Гребец установил мировые рекорды в тяжелом весе и в возрастной категории 40-49 лет на дистанциях в 1 тыс. и 2 тыс. м.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?