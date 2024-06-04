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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«РИА Новости» узнало об отзыве лицензии у охранявшей «Крокус» компании

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Охранявший «Крокус» ЧОП лишился лицензии спустя месяц после теракта. Проверка не нашла нарушений в работе охранников, а собственники концертного зала отмечали невозможность «противостоять дубинкой и шокером автомату Калашникова»
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены 10 марта 2023 года, а 24 апреля следующего года — спустя месяц после теракта — у предприятия была отозвана лицензия.

По информации «БИР-Аналитик», в настоящее время у ЧОП «Крокус профи» нет лицензий. «РИА Новости» пишет, что в пресс-службе Crocus Group не ответили на вопрос о том, сотрудники какой охранной компании работают в «Крокусе» в настоящее время.

Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»
Политика
Фото:Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Число погибших превысило 140 человек, пострадали более 550.

Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла». Экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в разговоре с телеканалом РБК высоко оценил работу сотрудников охраны концертного зала. «Противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно», — подчеркнул он.

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София Шошина София Шошина
«Крокус Сити Холл» ЧОП отзыв лицензий
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