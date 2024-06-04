В Тюмени задержали мужчину, забросавшего храм «коктейлями Молотова»
Сотрудники полиции задержали мужчину, который накануне бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского» в Тюмени, сообщает региональное управление МВД.
В ведомстве уточнили, что задержанному 43 года. «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили там.
По данным телеграм-каналов SHOT и Baza, мужчина стал жертвой телефонных мошенников и поджег храм, чтобы вернуть украденные деньги.
«Тюмень онлайн» ранее сообщила, что попытка поджога произошла около 20:40 по местному времени (22:40 мск). Очевидцы успели потушить возгорание до прибытия пожарных, добавили в МЧС.
Следователи завели дело по ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм, и ст. 167 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По первой грозит наказание до трех лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.
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