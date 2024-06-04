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Общество ,  
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В Тюмени задержали мужчину, забросавшего храм «коктейлями Молотова»

Сотрудники полиции задержали мужчину, который накануне бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского» в Тюмени, сообщает региональное управление МВД.

В ведомстве уточнили, что задержанному 43 года. «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — добавили там.

По данным телеграм-каналов SHOT и Baza, мужчина стал жертвой телефонных мошенников и поджег храм, чтобы вернуть украденные деньги.

Мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм Дмитрия Донского в Тюмени
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

«Тюмень онлайн» ранее сообщила, что попытка поджога произошла около 20:40 по местному времени (22:40 мск). Очевидцы успели потушить возгорание до прибытия пожарных, добавили в МЧС.

Следователи завели дело по ст. 214 Уголовного кодекса — вандализм, и ст. 167 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества. По первой грозит наказание до трех лет лишения свободы, по второй — до пяти лет.

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Тюмень задержание «коктейли Молотова»
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