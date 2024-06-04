Адвокат назвал условия возращения Иванову арестованного имущества

Замминистра обороны Тимуру Иванову могут вернуть арестованное имущество после вынесения приговора и его вступления в законную силу, сообщил ТАСС адвокат Эдуард Исецкий.

По словам юриста, снятие ареста с имущества возможно при вынесении приговора и после вступления его в законную силу или после доказательства отсутствия сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

По делу могут также арестовать имущество третьих лиц, добавил Исецкий: «Суд обязуется продлевать арест имущества каждые три месяца, снять арест можно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей».

Суд арестовал счета и активы Иванова через несколько дней после задержания. Имущество его семьи арестовали в начале мая.

Замминистра был задержан и арестован в конце апреля по делу о получении взятки в размере 1,185 млрд руб. По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра отрицает свою вину. Иванова отстранили от должности.