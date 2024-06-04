США увеличили сумму контракта на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд

Министерство обороны США увеличило до $1,9 млрд сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщила пресс-служба Пентагона.

В мае ведомство отчиталось о заключении контракта с компанией на сумму $861,3 млн. Тогда предполагаемой датой завершения заказа назвали 31 мая 2026 года.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000 годах, производится с 2003 года. Дальность стрельбы таких систем достигает 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность HIMARS состоит в том, что она может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.

Первую партию РСЗО HIMARS Киев получил от США в июне 2022 года. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении этих систем.

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