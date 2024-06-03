В Киеве загорелись склады на площади 2 тыс. кв. м

В Киеве на площади 2 тыс. кв. м загорелись складские помещения, сообщает городская военная администрация.

Возгорание произошло в Деснянском районе города. Причины пожара не сообщаются. По данным «РБК-Украина» огонь вспыхнул около 22:15 по местному времени (совпадает с мск).

Издание «Страна.ua» опубликовало кадры, на которых видно, что над городом поднялся высокий столб дыма. Ранее издание сообщило, что, предположительно, загорелись гаражи.

В середине мая в Одесской области произошел пожар на складе, площадь возгорания составила 8 тыс. кв. м. Незадолго до этого украинские власти сообщили о взрывах в регионе. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.