В Киеве загорелись склады на площади 2 тыс. кв. м
В Киеве на площади 2 тыс. кв. м загорелись складские помещения, сообщает городская военная администрация.
Возгорание произошло в Деснянском районе города. Причины пожара не сообщаются. По данным «РБК-Украина» огонь вспыхнул около 22:15 по местному времени (совпадает с мск).
Издание «Страна.ua» опубликовало кадры, на которых видно, что над городом поднялся высокий столб дыма. Ранее издание сообщило, что, предположительно, загорелись гаражи.
В середине мая в Одесской области произошел пожар на складе, площадь возгорания составила 8 тыс. кв. м. Незадолго до этого украинские власти сообщили о взрывах в регионе. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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